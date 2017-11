Delo: Čudaštva (18. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Dvainštirideset vloženih interpelacij proti ministrom različnih vlad je bilo od leta 1992 do danes. Trikrat so bile interpelirane tudi celotne vlade. Proti predsednikom vlad ali republike so bile vložene tri ustavne obtožbe. Ta ustavna orodja opozicija lahko uporablja kot sredstvo nadzora nad delovanjem oblasti, v Delu piše Majda Vukelić.