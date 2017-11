Amiši z gensko mutacijo živijo deset let dlje

Miami, 19. novembra - Znanstveniki so med amiši odkrili gensko mutacijo, zaradi katere v povprečju živijo deset let dlje kot ljudje brez te mutacije. Japonski in ameriški znanstveniki zdaj raziskujejo zdravilo, ki bi pripomoglo k razvoju te mutacije tudi pri tistih ljudje, ki so se rodili brez nje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.