Pravosodni minister Klemenčič uspešno prestal interpelacijo

Ljubljana, 17. novembra - Minister za pravosodje Goran Klemenčič je po celodnevni seji DZ uspešno prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS. Za ministrovo razrešitev je glasovalo 18, proti pa 47 poslancev. V razpravi so ministra zagovarjali predvsem poslanci SMC in izpostavljali njegovo dobro delo, kritike pa so nanj pričakovano letele predvsem iz vrst SDS.