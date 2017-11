Brglez prihodnji teden na uradni obisk na Madžarsko

Budimpešta, 17. novembra - Predsednik državnega zbora Milan Brglez se bo na povabilo predsednika madžarskega parlamenta Laszla Köverja prihodnji četrtek in petek mudil na uradnem obisku na Madžarskem. Med drugim se bo srečal tudi z madžarskim predsednikom Janosem Aderjem in predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, so sporočili iz DZ.