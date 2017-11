Ankaranska občina v dveh letih prejela več kot 800 predlogov za participativni proračun

Ankaran, 19. novembra - Občina Ankaran je inštitut participativnega proračuna prvič uvedla za oblikovanje proračuna za leto 2016. V zadnjih dveh letih so skupno prejeli več kot 800 predlogov, ki jih tudi sistematično uresničujejo. Tako so letos med drugim vzpostavili knjižnico, obnovili osnovnošolsko kuhinjo, zagotovili so sredstva za ambulanto in uredili kopališča.