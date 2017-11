Mariborska livarna Maribor vabi upnike k dokapitalizaciji

Maribor, 17. novembra - Mariborska livarna Maribor (MLM), ki je zaradi kapitalske neustreznosti avgusta na predlog Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) še drugič pristala v prisilni poravnavi, je danes objavila poziv upnikom k vpisu in vplačilu novih delnic. Časa za to imajo do 18. decembra, je razvidno iz objave na Ajpesu.