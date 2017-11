Restavrirana freska v cerkvi na Kostanjevici zasijala v prvotnem sijaju

Nova Gorica, 19. novembra - Eno najlepših fresk v cerkvi na Kostanjevici nad Novo Gorico, ki prikazuje kostanjeviško Marijo kot tolažnico žalostnih, so v letošnjem letu obnovili in ji vrnili nekdanji sijaj. Za restavriranje so se v frančiškanskem samostanu odločili zato, ker so bile poškodbe že tako velike, da so se bali, da ne bi deli freske ob že manjših tresljajih odpadli.