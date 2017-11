Ljubljanska borza: Gorenje in Petrol potisnila SBI TOP navzgor

Ljubljana, 17. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 792,06 točke, kar je 1,11 točke oz. 0,14 odstotka več kot v četrtek. K rasti indeksa so prispevale le delnice Gorenja in Petrola, medtem ko so se preostale pomembnejše delnice v prvi kotaciji pocenile.