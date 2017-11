Stone Temple Pilots ponovno na sceni z novim pevcem

New York, 19. novembra - Grunge rock zasedba Stone Temple Pilots se vrača na sceno z novim frontmanom. Pevca so izbrali na avdiciji izmed 15.000 prijavljenih. Ena vodilnih zasedb grunge scene v 90. letih je svoje ponovno rojstvo po dveh preminulih pevcih najavila v sredo s pesmijo Meadow in obljubo o novem albumu, ki ga namerava izdati prihodnje leto.