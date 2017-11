V Trevisu razstava o zgodovini iger na srečo

Treviso, 19. novembra - V Palači Bomben je na ogled razstava, ki pripoveduje o zgodovini iger na srečo. Igre s kockami so se razvile v antiki, igro, pri kateri so uporabljali igralno ploščo in figure so že v 4. stoletju p.n.št. igrali v Egiptu. V Evropi so igre na srečo priljubljene od srednjega veka, pri čemer so jih države ves čas skušale regulirati.