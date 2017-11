Makovec Brenčičeva ob dnevu študentov: Študenti so pomemben in nepogrešljiv partner

Ljubljana, 17. novembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je ob mednarodnem dnevu vsem študentom čestitala za njihov dan. Študenti so pomemben in nepogrešljiv partner, bodoči voditelji in aktivni državljani, zato na ministrstvu spodbujajo dialog in sodelovanje s študenti, je zapisala v poslanici.