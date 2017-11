S portalom Šolski lonec do več informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok

Ljubljana, 19. novembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v povezavi z drugimi ustanovami pripravil spletni portal Šolski lonec, ki je namenjen organizatorjem prehrane otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in ostalim, ki bi na enem mestu želeli najti čim več uporabnih informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok in mladih.