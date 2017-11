Toleranca do spolne zlorabe otrok mora biti po Brglezovih besedah ničelna

Ljubljana, 17. novembra - Na problematiko spolnih zlorab otrok je nujno treba glasno opozarjati, je danes pozval predsednik DZ Milan Brglez. Toleranca do tovrstnih dejanj mora biti ničelna, je opozoril pred predstavitvijo knjige Simona Mičića Deček s tatujem na srcu, ki so jo v DZ pripravili pred evropskim dnevom zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.