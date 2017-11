Znanstveniki odkrili plastiko v živalih iz najglobljih delov oceana

London, 17. novembra - Znanstveniki so med raziskovanjem najgloblje točke na Zemlji prišli do šokantnega odkritja - v želodcih morskih živali, ki živijo na dnu oceana, so našli sledi umetnih vlaken in plastike. To verjetno pomeni, da je človek s smetmi onesnažil vse kotičke svetovnih oceanov.