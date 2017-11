Nagrada za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu Zdenku Vrdlovcu

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 17. novembra - Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu podelilo novinarju Dnevnika Zdenku Vrdlovcu. Med prejemniki so še fotoreporterja Andrej Petelinšek in Jaka Gasar, Večerov ilustrator Ciril Horjak, novinarji Timotej Milanov, Jure Kosec in Tjaša Dugulin ter ekipi novinarjev Vala 202 in TV Slovenija.