Poklon Cankarju s tremi svežimi stripovskimi interpretacijami

Ljubljana, 17. novembra - Pred 100. obletnico smrti velikega slovenskega književnika Ivana Cankarja, ki jo bomo obeleževali prihodnje leto, so v sklopu projekta Cankar v stripu izšle tri sveže predelave in stripovske interpretacije njegovih del in življenja. Knjige znanih avtorjev in ilustratorjev skušajo zlasti mladim približati Cankarjev bogat literarni opus.