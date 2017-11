Yaounde, 17. novembra - V Kamerunu je v noči na danes do tal pogorela stavba parlamenta. Ob prihodu gasilcev, ki so na kraj dogodka prispeli z zamudo, so ognjeni zublji zajeli že vso stavbo. Ali je požar zahteval žrtve, še ni znano. Kamerunski parlament je imel v teh dneh proračunsko sejo.