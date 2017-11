Newyorške borze po dveh dneh padcev z rastjo

New York, 16. novembra - Trgovanje na newyorških borzah se je po dveh dneh padcev danes zaključilo v zelenih številkah. Na vlagatelje so po navedbah tujih tiskovnih agencij vplivali sprejem predloga davčne reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa pa tudi spodbudne napovedi o poslovanju velikanov, kot sta Walmart in Cisco.