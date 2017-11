Kopača in Pfeiferjevo na seji sveta UKC Ljubljana seznanili s predlogom za njuno razrešitev

Ljubljana, 16. novembra - Generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovno direktorico Marijo Pfeifer so danes na seji sveta zavoda seznanili z začetkom postopka njune razrešitve s položaja. Oba sta prepričana, da razlogov za to ni, zato bosta na očitke odgovorila v predpisanem roku.