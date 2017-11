Ilka Štuhec, Goran Dragić in NK Maribor slovenske športne blagovne znamke leta

Portorož, 16. novembra - Prvi dan Sporto konference v Portorožu se je končal z že tradicionalno razglasitvijo najmočnejših športnih blagovnih znamk v Sloveniji. Letos so bili izbrani alpska smučarka Ilka Štuhec, košarkar Goran Dragić, ki je bil najboljši že leta 2013, in nogometaši Maribora, ki so se tega laskavega naslova veselili šestič.