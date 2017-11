Aguero je zdrav in pripravljen za tekme

Manchester, 16. novembra - Podrobnejši zdravniški pregledi argentinskega nogometnega reprezentanta in napadalca Manchester Cityja Sergia Aguera, ki je med odmorom reprezentančne tekme med Argentino in Nigerijo (2:4) v Krasnodarju zaradi vrtoglavice ostal v slačilnici, so pokazali, da je nogometaš zdrav, zato ni nobenih razlogov, da bi manjkal na kakšni od naslednjih tekem.