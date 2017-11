V javni razpravi osnutek uredbe o izpustih iz kurilnih naprav, plinskih turbin in motorjev

Ljubljana, 16. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno razpravo poslalo osnutek uredbe o izpustih snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, ki v slovenski pravni red prenaša direktivo EU. Direktiva določa mejne vrednosti izpustov, okvirne zahteve za njihove meritve in podatke, ki jih morajo sporočiti lastniki.