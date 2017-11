Nekatera podjetja v Barceloni čutijo posledice katalonske krize

Barcelona, 19. novembra - V eni izmed turistično najbolj atraktivnih lokacij v Barceloni, aveniji Passeig de Gracia, so oktobra v luči katalonske krize zabeležili občuten padec prodaje in rezervacij. Kot so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v združenju tamkajšnji podjetnikov, je posel v primerjavi z oktobrom lani padel med 20 in 30 odstotki.