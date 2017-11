Ob evropskem tednu pozivi k pravočasnemu testiranju na HIV

Ljubljana, 17. novembra - Pravočasno testiranje na HIV in takojšnje zdravljenje pomeni boljše izide zdravljenja. S pozitivnim odnosom do testiranja in pogostejšim testiranjem oseb, ki imajo večje tveganje za okužbo, je tudi Slovenija med državami, kjer je opazen upad novih diagnoz okužbe s HIV, so ob evropskem tednu testiranja na HIV zapisali na ministrstvu za zdravje.