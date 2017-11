Dončić z dvojnim dvojčkom potegnil Real iz krize

Ljubljana, 16. novembra - Košarkarji v evroligi ne poznajo počitka. Potem ko so v torek in sredo igrali tekme 7. kroga, so danes že opravili polovico nalog v osmem. Tudi Real, ki je končal manjšo krizo in spet zmagal, tokrat je z 89:57 padla Unicaja Malaga, viden delež je prispeval tudi Luka Dončić, ki je končal z dvojnim dvojčkom.