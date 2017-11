V samomorilskem napadu v Kabulu več mrtvih

Kabul, 16. novembra - V samomorilskem napadu pred dvorano v Kabulu je danes umrlo najmanj 14 ljudi, je sporočila policija. Med njimi je osem policistov, ki so preprečili še hujšo tragedijo. Napadalec je namreč skušal priti v dvorano na politično zborovanje, vendar so mu to preprečili. Nato se je razstrelil pred vhodom, poročajo tuje tiskovne agencije.