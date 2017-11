Na Igu usposabljanje za scenarij terorističnega napada

Ig, 16. novembra - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig so danes pripravili praktično vajo, na kateri se usposabljajo za scenarij terorističnega napada. Še pred vajo so se sodelujoči dopoldne zbrali na strokovnem posvetu o vlogi gasilcev ob morebitnem terorističnem napadu. Ta vloga je po oceni ministrice za obrambo Andreje Katič nepogrešljiva.