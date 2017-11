Kolegij direktorjev slovenskih gledališč zahteva zaustavitev postopka sprejema NPK

Ljubljana, 16. novembra - Direktorji slovenskih gledališč menijo, da je predlagani osnutek Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2018-2025 "nesprejemljiv in škodljiv za področje kulture", zato zahtevajo, da se postopek sprejema zaustavi. Na ministrstvu so pojasnili, da trenutno potekajo usklajevanja, vendar načrtujejo, da bo NPK dan v parlamentarno obravnavo še letos.

Kot so za STA še povedali na ministrstvu, so pri pripravi NPK v veliki meri upoštevali predloge in pripombe iz javne obravnave.

Kolegij direktorjev slovenskih gledališč je postopek obravnave osnutka NPK 2018-2025 in podrejenega akcijskega načrta za obdobje štirih let obravnaval na novembrski seji. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, direktorji slovenskih gledališč ponavljajo stališče, da je predlagani osnutek nesprejemljiv in škodljiv za področje kulture, zato zahtevajo, da se postopek sprejema zaustavi.

Hkrati z začudenjem ugotavljajo, da je v koalicijskem usklajevanju nova verzija dokumenta, ki je javnost ne pozna in tudi že osnutek akcijskega načrta, katerega priprava in sprejem prav tako potekata mimo javnega dialoga.

Ob tem poudarjajo, da lahko akcijski načrt, ki ga na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo pripravlja domnevno enaka ekipa, povzroči večjo škodo od nekonsistentnega strateškega dokumenta, ki je bil razgrnjen v javno razpravo. Akcijski načrt naj bi stopil v veljavo že v pričetku prihodnjega leta, sprejema pa ga vlada za obdobje štirih let.

Kolegij zato ostro zavrača nepregledno sprejemanje ključnih odločitev, ki naj bi vplivale na razvoj in pogoje delovanja v kulturi v prihodnjih letih.

Kolegij, ki je interesno združenje direktorjev slovenskih gledališč, je na seji tudi imenoval Uroša Korenčana za predsednika za naslednje dveletno obdobje.