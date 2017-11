Ob vrtcu na Pobrežju v Mariboru zaznali uhajanje plina

Maribor, 16. novembra - Občani Maribora so ob vrtcu Kekec na Pobrežju nekaj pred deveto uro zaznali uhajanje plina. Delavci plinarne in gasilci tamkajšnje gasilske brigade so vzrok uhajanja plina v okolici vrtca že odkrili. Po prvih zbranih informacijah je šlo za manjše uhajanje plina, otroci pa pri tem niso bili ogroženi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.