V Hudičevem turnu v Soteski predstavili zaščito fresk iz 17. stoletja

Dolenjske Toplice, 16. novembra - V Hudičevem turnu v Soteski, paviljonu, ki je del večjega kompleksa tamkajšnjega gradu in ga prenavljajo vse od 70. let minulega stoletja, so danes predstavili zadnja tamkajšnja zaščitna dela in ga uradno odprli. Naložba je stala nekaj več kot 80.000 evrov, približno tretjino stroškov je pokrilo ministrstvo za kulturo, preostanek pa domača občina.