Žmavc na srečanju z deželnim odbornikom FJK o zaščiti Slovencev v Italiji

Brdo pri Kranju, 16. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in deželni odbornik za kulturo Furlanije-Julijske krajine (FJK) Gianni Torrenti sta danes na delovnem srečanju na Brdu pri Kranju med drugim spregovorila o izvajanju zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.