Pri Mladinski knjigi izšel celovit pregled življenja in dela Mihe Maleša

Ljubljana, 16. novembra - Pri založbi Mladinska knjiga je izšla knjiga Miha Maleš, slikajoči pesnik. Po besedah Brede Ilich Klančnik, ki je zasnovala knjigo in zbrala eseje ter slikovno gradivo, so v njej predstavljena vsa pomembnejša področja, ki se jim je Maleš posvečal - slikarstvo, grafika, fotografija, oblikovanje in knjiga, še posebej bibliofilska.