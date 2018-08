Težave na otroški srčni kirurgiji se vlečejo že več kot desetletje

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 10. avgusta - UKC Ljubljana je bil včasih center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami za celotno Jugoslavijo, dogodki v zadnjem dobrem desetletju pa so pripeljali do zloma programa in odhoda večine slovenskih strokovnjakov na tem področju. Ideja, da bodo tuji strokovnjaki izobrazili domače kirurge, ostaja neuresničena že več kot desetletje.