Kolektivna znamka Bohinjsko na poti nadaljnjega razvoja

Bohinj, 19. novembra - Po uspehu kolektivne blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj na področju pridelkov in izdelkov v Turizmu Bohinj snujejo uvedbo omenjene znamke še na področje storitev, namestitev in prireditev. Z znamko, ki zagotavlja geografsko poreklo in visoko kakovost, se že ponaša vrsta rokodelskih in kulinaričnih izdelkov in pridelkov.