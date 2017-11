Na konferenci o priložnostih novega naložbenega zagona v EU

Ljubljana, 16. novembra - Na konferenci Nov naložbeni zagon, ki je danes potekala v Ljubljani, so predstavili različne možnosti financiranja naložb, ki so na voljo v EU. Udeleženci so se posvetili razpravi o možnih izboljšave naložbenega okolja v Sloveniji, ob robu konference pa so podpisali tudi pogodbi za nova naložbena projekta.