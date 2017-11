Letošnji mednarodni dan študentov v znamenju obletnice študentske ustave in uveljavitve zakona

Ljubljana, 17. novembra - Študenti danes praznujejo svoj mednarodni dan. 17. novembra 1939 so se češki študenti uprli nacistični zasedbi praške univerze in za to plačali s svojimi življenji. Na krovni študentski organizaciji (ŠOS) danes praznujejo tudi 20 let študentske ustave, ki so jo leta 1997 sprejeli predstavniki študentov ljubljanske in mariborske univerze.