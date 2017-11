Ob turističnem razcvetu v Radovljici delavnice za sobodajalce

Radovljica, 19. novembra - Letošnja turistična sezona v občini Radovljica je bila znova rekordna, turistični delavci in ponudniki namestitvenih zmogljivosti ter drugih storitev pa so na srečanju pred dnevi že snovali načrte za prihodnje leto. Obdobje do prihodnje sezone bodo izkoristili za delavnice, s katerimi bi kakovost ponudbe dvignili na še višjo raven.