Serena Williams bo že danes dahnila da v New Orleansu

Washington, 16. novembra - Prva zvezda ženskega tenisa Američanka Serena Williams bo, kot kaže, namesto teniškega loparja že danes v roke vzela poročni šopek. Na njeno kraljevsko poroko s soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom v New Orleansu bodo prišli tudi glasbena mogotca Beyonce in Jay Z ter igralka Eva Longoria, ki so med približno 250 povabljenci.