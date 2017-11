Poslanci Levice zahtevajo sklic skupne seje dveh odborov o plačah gasilcev

Ljubljana, 16. novembra - Poslanci Levice zahtevajo sklic nujne skupne seje odbora za obrambo, odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerem bi spregovorili o zahtevanem dvigu plač in odpravi plačnih nesorazmerij v poklicnem gasilstvu. Po njihovem mnenju so zahteve gasilcev upravičene, zato jim bodo tudi na seji odborov izrazili podporo.