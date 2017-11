Radovljiški kriminalisti ovadili domnevnega preprodajalca drog

Radovljica, 16. novembra - Radovljiški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazensko ovadili moškega, ki je v ponedeljek na javnem kraju preprodajal drogo. Osumljenca so v sredo privedli na pristojno sodišče, kjer so mu odredili pripor.