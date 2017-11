Zveza za Primorsko ob obletnici napovedala sodelovanje na parlamentarnih volitvah

Sežana, 16. novembra - Zveza za Primorsko (ZZP) je bila ustanovljena kot gibanje na ustanovnem občem zboru leta 1992 in se konec istega leta na svojem prvem kongresu v Portorožu preimenovala v politično stranko. Ob obletnici bodo danes v Sežani pripravili slavnostno akademijo, ob tem pa so že napovedali sodelovanje na parlamentarnih in lokalnih volitvah prihodnje leto.