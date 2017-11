Konec zmagovitega niza rangerjev

Detroit, 16. novembra - Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v vetrovnem mestu pri Chicago Blackhawks. lanski finalisti prvenstva NHL so zmagali s 6:3 in tako Newyorčanom po šestih zaporednih zmagah prizadejali prvi poraz. Junak večera je bil Artem Anisimov, ki je k zmagi prispeval tri gole.