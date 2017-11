V Novem mestu razstava risb Mateje Kavčič

Novo mesto, 16. novembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo risb akademske slikarke Mateja Kavčič, katere delo se vrsto let navezuje na naravo in v tem smislu izstopa med slovenskimi likovniki. Po nizih okroglih slik z upodobitvami delov narave in naravnih motivov se bo predstavila s podobnimi risbami, na platno narisanimi z ogljem.