Mreža Eurocities izpostavlja pomen mest pri oblikovanju trajnostne prihodnosti

Ljubljana, 16. novembra - Na konferenci mreže Eurocities v Ljubljani, ki letos izpostavlja krožno gospodarstvo, so govorci uvodoma izpostavili pomen mest pri oblikovanju trajnostne prihodnosti. Strinjali so se, da je mogoče pereče izzive, kot so klimatske spremembe, nasloviti le s sodelovanjem, saj bo le na ta način naše okolje iz bitke izšlo kot zmagovalec.