Miami z Goranom Dragićem doživel nov poraz

Miami, 16. novembra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Washington Wizards in čeprav so v zadnji četrtini vodili za sedem točk, tekme niso znali pripeljati do konca, saj so naredili preveč napak. Na sceno je stopil tudi John Wall, ki je dosegel 27 točk in popeljal goste do zmage s 102:93. Goran Dragić je za Miami zbral 21 točk.