Ljubljana, 16. novembra - Položitev cvetja in prižig sveč ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč (19. 11.) bo danes ob 11. uri pri spomeniku žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih Žalah, nagovor pa bosta imela predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč Jeannot Mersch in predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba, so sporočili iz zavoda.