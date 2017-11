Newyorške borze trgovanje zaključile v rdečem

New York, 15. novembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Vsi trije največji indeksi so zabeležili padec, kar gre med drugim pripisati nižjim cenam nafte. Vlagatelji pa so zaskrbljeni zaradi davčne reforme v ZDA, saj menijo, da bodo republikanci težko zbrali zadostno podporo.