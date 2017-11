Strpnost se začne pri vsakem posamezniku

Ljubljana, 16. novembra - V Sloveniji in po svetu obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki ga je 16. novembra 1995 v svojo Deklaraciji o načelih strpnosti razglasil Unesco. Tudi v Sloveniji smo se ob vključevanju priseljencev v novo okolje srečali tako z oblikami strpnosti kot nestrpnosti, so sporočili iz Ukoma. Kot so poudarili, se strpnost začne pri vsakem posamezniku.