Prezelj sodeluje pri nastajanju dokumenta o pravicah in dolžnostih športnikov pod okriljem Moka

Lozana, 15. novembra - Slovenski rekorder v skoku v višino in pravnik Rože Prezelj je član komisije, nekakšnega nadzornega odbora, ki bo bdel pri nastajanju listine o pravicah in dolžnostih športnikov, ki nastaja pod okriljem komisije športnikov Mednarodnega komiteja (Moka), med člani pa so tudi nekdanja slovita imena svetovnega športa.