Delavci migranti lani v domovine nakazali več kot 42 milijard evrov

Luxembourg, 18. novembra - Delavci migranti, ki delajo v državah EU, so lani v svoje domovine znotraj in zunaj unije nakazali 42,48 milijarde evrov. Tujci, ki so lani delali v Sloveniji, so v svoje domovine nakazali 48 milijonov evrov, od tega 41 milijonov v države zunaj unije. Slovenija je zabeležila tudi največji delež odhodkov v države zunaj EU.